Son Dakika Haberleri: Samsun Açıklarında Panama Bandıralı Gemi Battı 4 Mürettebat Kurtarıldı (4) (Ambulans Görüntüleri)

Samsun Açıklarında Panama Bandıralı Gemi Battı 4 Mürettebat Kurtarıldı (4) (Ambulans Görüntüleri)

1 saat önce

Samsun'un 77 mil açıklarında Panama bayraklı bir geminin battığına dair sinyal alınması üzerine Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir bot ve helikopter bölgeye sevkedildi.

Samsun Açıklarında Panama Bandıralı Gemi Battı 4 Mürettebat Kurtarıldı (4) (Ambulans Görüntüleri), System.String[]
Samsun'un 77 mil açıklarında Panama bayraklı bir geminin battığına dair sinyal alınması üzerine Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir bot ve helikopter bölgeye sevkedildi. İçişleri Bakanlığı, 4 mürettebatın sağ olarak kurtarıldı. Diğer mürettabatın kurtarılması için çalışma yürütülüyor. Sağ kurtarılan 4 mürettebatın Samsun' a getirileceği öğrenildi. VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Samsun Valiliği'nden batan gemiye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Bugün sabah saat 0810 da Sahil Güvenlik k.lığımıza Samsun açığı 80 mil mesafede ö Volgo Balt 214öisimli Rus ticari gemisinden tehlike sinyali alınmıştır.0850 de Samsun ve Sinop'tan iki kurtarma gemisi hareket etmiş lakin Samsun'dan çıkan gemi hava şartları nedeniyle geri dönmüş Diğeri intikale devam etmektedir.0905 de kurtarma helikopteri Çarşamba havalimanından kalkış yapmıştır saat 0954 te olay yerinde 3 adet Can Salı ve içlerinde insanların olduğunu rapor etmiştir. Bahse konu gemide toplam 13 mürettebat olduğu bilgisi var.Kurtarma helikopterimiz 4 kişiyi sağ olarak almış Samsun'a intikal etmek üzere olup ayrıca 1 uçak 4 helikopter 1 aramakurtarma gemisi 1 römorkor 2 sahil güvenlik botu da arama ve kurtarma faaliyetlerine devam etmektedir' denildi. - Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:50 Kaynak: DHA

Samsun, Güncel
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