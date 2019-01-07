Son Dakika Haberleri: Samsun Açıklarında Panama Bayraklı Gemi Battı (2)

Samsun Açıklarında Panama Bayraklı Gemi Battı (2)

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine arama- kurtarma çalışması yapıldığı, mürettebattan 3 görevlinin kurtarıldığı açıklandı.

Samsun Açıklarında Panama Bayraklı Gemi Battı (2), System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine arama- kurtarma çalışması yapıldığı, mürettebattan 3 görevlinin kurtarıldığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; Samsun açıklarında, 77 mil uzaklıkta, Panama bayraklı geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alındığı belirtildi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca bot ve helikopter ile anında arama- kurtarma faaliyeti başlatıldığı kaydedilirken, mürettebattan 3 görevlinin kurtarıldığı açıklandı. Bakanlık tarafından gemideki diğer görevlilerin kurtarılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Öte yandan gemiden kurtarılan 3 görevlinin, helikopterle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi. Samsun açıklarında fırtına etkili olurken, Karadeniz illerinden kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:23 Kaynak: DHA

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