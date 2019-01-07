Samsun Açıklarında Panama Bayraklı Geminin Battığına Dair Sinyal Alınması Üzerine Başlatılan Arama...
26 dakika önce
Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair sinyal alınması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 3 mürettebat sağ kurtarıldı.
Samsun
açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair sinyal alınması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 3 mürettebat sağ kurtarıldı
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:53 Kaynak: AA
Son Dakika! Samsun'da Panama Bayraklı Gemi Battı! Sahil Güvenlik, 4 Mürettebatı Kurtardı
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