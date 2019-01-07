Son Dakika Haberleri: Samsun Açıklarında Panama Bayraklı Geminin Battığına Dair Sinyal Alınması Üzerine Başlatılan Arama...

Samsun Açıklarında Panama Bayraklı Geminin Battığına Dair Sinyal Alınması Üzerine Başlatılan Arama...

26 dakika önce

Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair sinyal alınması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 3 mürettebat sağ kurtarıldı.

Samsun Açıklarında Panama Bayraklı Geminin Battığına Dair Sinyal Alınması Üzerine Başlatılan Arama..., System.String[]
Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair sinyal alınması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 3 mürettebat sağ kurtarıldı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:53 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
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