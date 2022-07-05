Evli ve iki çocuk babası Köseoğlu, hakimlik mesleğine 2000 yılında Balıkesir 'de başladıktan sonra Diyarbakır , Tokat , Giresun ve Samsun'da görev yaptı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Köseoğlu görevine başladı - Son Dakika

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