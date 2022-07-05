Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Köseoğlu görevine başladı

Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, görevine başladı.
Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi Başkanı Köseoğlu, Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığına atandı.
Görevine başlayan Köseoğlu, 24 Mart 1973 tarihinde Ordu'nun Ulubey ilçesinde doğdu.
Evli ve iki çocuk babası Köseoğlu, hakimlik mesleğine 2000 yılında Balıkesir'de başladıktan sonra Diyarbakır, Tokat, Giresun ve Samsun'da görev yaptı.
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