Samsun adliye binasına yönelik tüfekli saldırı kamerada - Son Dakika

SAMSUN'da kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli Adalet Sarayı'na yönelik pompalı tüfekle ateş açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 10.00 sıralarında İlkadım ilçesinde bulunan Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Bir otomobilin yolcu kısmından inen şüpheli, pompalı tüfekle adliye binasına ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli geldiği otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

KAMERAYA YANSIDI

Samsun Adliyesi'ne yönelik gerçekleşen saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, soğuk kanlı tavırları ile dikkat çeken şüphelinin aniden indiği arabadan ateş açtıktan sonra kaçtığı görülüyor. Olayla ilgili Gazi Polis Merkezi ekiplerince soruşturma başlatıldı.