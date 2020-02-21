Samsun adliye çıkışı bıçaklı kavga anları kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun adliye çıkışı bıçaklı kavga anları kamerada - Son Dakika

Samsun adliye çıkışı bıçaklı kavga anları kamerada

7 saat önce

Adliye çıkışı bıçaklı kavga anları kameradaSAMSUN'da, P.P. (16) adliye çıkışında tartıştığı yengesinin arkadaşı V.K.'yı (55) omzundan bıçakladı.

Adliye çıkışı bıçaklı kavga anları kamerada

SAMSUN'da, P.P. (16) adliye çıkışında tartıştığı yengesinin arkadaşı V.K.'yı (55) omzundan bıçakladı. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Samsun Adliyesi'nin bahçesinde meydana geldi. Adliye çıkışında P.P., yengesiyle birlikte yaşadığını öne sürdüğü V.K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada P.P. yanında bulunan ve henüz kimliği öğrenilemeyen bir şüpheliden aldığı 'kelebek' olarak tabir edilen bıçakla V.K.'ya saldırdı. Sol omzundan yaralanan V.K. kanlar içerisinde yere yığılırken, kaçmaya çalışan şüpheli polis tarafından yakalandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan V.K. tedavi altına alındı.

Polis merkezine götürülen P.P., kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Çekin abi çekin, namus meselesi bu. O yüzden bıçakladım' dedi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Samsun adliye çıkışı bıçaklı kavga anları kamerada

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:00 Kaynak: DHA
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