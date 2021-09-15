Samsun Adliyesi Fatma Çavuş Anaokulunun açılışı yapıldı - Son Dakika

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan protokol kapsamında Samsun Adliyesi Fatma Çavuş Anaokulunun açılışı gerçekleştirildi.

Vali Zülkif Dağlı, Samsun Adalet Sarayı bahçesindeki açılış töreninde yaptığı konuşmada, okulun veli ve çocuklar için hayırlara vesile olmasını diledi.

Projenin adalet camiasında bir ilk olduğunu belirten Dağlı, "İnşallah burada güzel eğitimler olacak. Çünkü burada çok güzel bir iyi niyet var. Hedefimiz, sağlık camiası başta olmak üzere personelimizin çok fazla çalıştığı kurumlarımızın tamamında 4-6 yaş ve kreş anlamında anaokullarımızın sayısını artırmak. Personelimizi rahatlatmamız lazım. Yan tarafta adliyedeki çalışanımızın öğle arasında bile gelip çocuğunu görmesi hem çocuğumuz için önemli bir motivasyon hem kendisi için bir rahatlama. Çocukların, kurumların olduğu yerde eğitim görmesi gerçekten çok önemsenecek bir durum." dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ise yaptıkları projelerle binlerce hükümlü ve yükümlünün eğitim verilerek meslek sahibi olduklarını söyledi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce kentte 116 okulun boya, badana ve tadilat işlemlerini gerçekleştirdiklerini anlatan Kılıç, "Yaklaşık 30 camimizin de boya badana işlemlerine yardımcı olduk. Bu hükümlü ve yükümlü kardeşlerimiz bu işlemleri gerçekleştirdiler. Boyayı da hayırsever vatandaşlardan hibe almıştık." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Müdürlüğüne hibe ettikleri anaokuluyla Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının iş birliğini taçlandırdıklarını dile getiren Kılıç, daha önce özel kreş olan okulu sözleşme bitiminin ardından anaokuluna çevirdiklerini kaydetti.

Okulun 5 derslikli, 100 öğrenci kapasiteli olduğunu aktaran Kılıç, "Standardı gayet yüksek olan bir anaokulunu Milli Eğitim camiamıza kazandırmış olduk. Hayırlı olsun. Okulumuzun öğrenci profili öncelikli olarak hakim savcı meslektaşlarımız, adliye personelimiz, avukat meslektaşlarımız ve bu çevrede, bu mahallede oturan vatandaşlarımızın çocukları." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de 60 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü okulun adliye içinde kurulmasının Türkiye'de bir ilk olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından okulun açılışı yapıldı.

Açılışa Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hatice Ertetik, İlçe Müftüsü Ömer Yay, İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Volkan Toptaş, Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar ile davetliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.