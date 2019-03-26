Son Dakika Haberleri: Samsun Akademik Odalar Birlikteliği'nden 'Yerel Yönetimler' Raporu

Samsun Akademik Odalar Birlikteliği'nden 'Yerel Yönetimler' Raporu

1 saat önce

Samsun Akademik Odalar Birlikteliği'nin hazırladığı yerel yönetimler raporunda Samsun'un ulaşımda problemler ile karşı karşıya olduğu ve şehir planlama hizmetlerinde bütüncül yaklaşıma ve kamu yararı anlayışına özen gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Samsun Akademik Odalar Birlikteliği'nden 'Yerel Yönetimler' Raporu, System.String[]
Samsun Akademik Odalar Birlikteliği'nin hazırladığı yerel yönetimler raporunda Samsun'un ulaşımda problemler ile karşı karşıya olduğu ve şehir planlama hizmetlerinde bütüncül yaklaşıma ve kamu yararı anlayışına özen gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Samsun Akademik Odalar Birlikteliği yerel yönetimler raporu hazırladı. Raporda Samsun'un ulaşımda çözülmesi zor problemlerle karşı karşıya olduğu vurgulandı. Bu problemlerin önüne geçilebilmesi için kentin çok merkezli hale getirilerek trafiğin yoğunlaştığı akşam ve sabah saatlerinde ulaşımın tek yönlü akışının dengeli hale getirilmesi gerektiği ifade edilen raporda, "Kent planları ve alt yapı, olumsuzluk yaratan koşullar göz önüne alınarak yeniden değerlendirilmeli. Kentsel yenileme projeleri ile öncelikle kamunun çıkarlarını gözeterek, halkın daha sağlıklı ortamlarda yaşamını sağlayacak uygun çözüm önerileri getirilmelidir" denildi.

Şehir planlama hizmetlerinde bütüncül yaklaşıma ve kamu yararı anlayışına özen gösterilmesi gerektiğinin de altı çizilen raporda, "Biz de Samsun'da bulunan akademik odalar olarak gelecek nesillere kent kimliğiyle örnek, imar ve ulaşımıyla ferah, sağlıkta ulaşılabilir, tarım ve ziraide kalkınmış bir şehir bırakabilmek amacıyla önerilerimizin bulunduğu ortak bir rapor hazırladık. Hazırlamış olduğumuz bu raporu ortak paydamız olan Samsunumuzu yönetmeye talip adaylarımıza ve seçim sonrasında bizleri yönetecek belediye başkanlarımıza sunacağız" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:51 Kaynak: İHA

Sabah, Samsun, Güncel
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