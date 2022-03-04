Samsun 'akıllı kavşak' çalışmaları Cumhuriyet Meydanı'nda başladı - Son Dakika
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Samsun 'akıllı kavşak' çalışmaları Cumhuriyet Meydanı'nda başladı

04.03.2022 16:33

Samsun 'akıllı kavşak' çalışmaları Cumhuriyet Meydanı'nda başladı Şu ana kadar 50'ye yakın akıllı kavşağın yapımı tamamlandı Trafiği yüzde 60 oranında rahatlatması belenen "Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi" kapsamında Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan kavşakta "akıllı kavşak"...

Samsun 'akıllı kavşak' çalışmaları Cumhuriyet Meydanı'nda başladı

Şu ana kadar 50'ye yakın akıllı kavşağın yapımı tamamlandı

SAMSUN - Trafiği yüzde 60 oranında rahatlatması belenen "Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi" kapsamında Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan kavşakta "akıllı kavşak" uygulaması çalışmaları başladı. Şu ana kadar 50'ye yakın kavşağın yapımı tamamlandı.

Akıllı şehir uygulamaları kapsamında ASELSAN ile trafik konusunda proje imzalayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, kavşakları akıllı kavşağa dönüştürmeye devam ediyor. Yapay zeka aracılığıyla kamara sistemi üzerinden yönetilen sistemler araç yoğunluğuna göre kavşaklardaki araçlara geçiş önceliği veriyor. Proje kapsamında Samsun'un trafik akışında yüzde 52 ile 60 arasında rahatlama olacağı öngörülürken, çalışmalar Samsun Cumhuriyet Meydanı'ndaki kavşakta da başlatıldı.

Samsun'da bulunan 110 adet kavşak, yapay zeka ile yönetilen 360 derecelik dönüş ve görüşe sahip tek kamera sistemiyle 'adaptif kavşak' düzenlenecek. Şu ana kadar 50'ye yakın kavşağın yapımı tamamlanırken, dinamik kavşakların tüm elektronik, altyapı ve yapay zeka sistemleri tamamlandığında her bir kavşak arasında haberleşme imkanı sağlanabilecek. Bu sayede trafik ışıkları araç yoğunluğuna göre yanıp, sönecek.

Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Samsun'da gerçekleşecek TEKNOFEST 2022'ye kadar 110 akıllı kavşağın yapımını tamamlamayı hedefliyor.

Samsun 'akıllı kavşak' çalışmaları Cumhuriyet Meydanı'nda başladı
Samsun 'akıllı kavşak' çalışmaları Cumhuriyet Meydanı'nda başladı
Samsun 'akıllı kavşak' çalışmaları Cumhuriyet Meydanı'nda başladı

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Cumhuriyet Meydanı, Akıllı Şehir, Yapay Zeka, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun 'akıllı kavşak' çalışmaları Cumhuriyet Meydanı'nda başladı - Son Dakika


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