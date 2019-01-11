Samsun Alabora Olan Teknede Ölen Balıkçı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Karadeniz'de, dün Sinop'un 1.2 mil açığında balıkçı teknesinin batması sonucu hayatını kaybeden 58 yaşındaki Nadir Özer, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Karadeniz'de, dün Sinop'un 1.2 mil açığında balıkçı teknesinin batması sonucu hayatını kaybeden 58 yaşındaki Nadir Özer, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Özer için Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Dereköy Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Dereköy Yalı Camii'nde Cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından cenazesi Muşta Merkez Mezarlığı'nda toprağa veridi. 5 çocuk babası ve tekne kaptanı olan Nadir Özer'in çocukluğundan bu yana balıkçılıkla uğraştığı belirtildi.

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