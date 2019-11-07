Son Dakika Haberleri: Samsun-albayrak dar gelirlileri ev sahibi yapacak modelin altyapısını tamamladık
Son Dakika Güncel Samsun-albayrak dar gelirlileri ev sahibi yapacak modelin altyapısını tamamladık

Samsun-albayrak dar gelirlileri ev sahibi yapacak modelin altyapısını tamamladık

7 saat önce

Albayrak Dar gelirlileri ev sahibi yapacak modelin altyapısını tamamladık (2)BAKAN ALBAYRAK'TAN ESNAF ZİYARETİHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun programı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret etti.

Albayrak Dar gelirlileri ev sahibi yapacak modelin altyapısını tamamladık (2)

BAKAN ALBAYRAK'TAN ESNAF ZİYARETİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun programı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret etti. Ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Bakan Albayrak, burada partililerle bir araya geldi. Bakan Albayrak, sonrasında ise Saathane Meydanı mevkiinde esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan Albayrak, burada gördüğü bir simitçiden simit alıp kendisini takip eden basın mensuplarına ikram etti. Vatandaşlarla fotoğraf çektirip sohbet eden Bakan Albayrak, ardından havayoluyla Ordu'ya gitmek üzere kentten ayrıldı.

Samsun-albayrak dar gelirlileri ev sahibi yapacak modelin altyapısını tamamladık

Mustafa Demir, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak'tan dar gelirliye müjde: Kiradan daha ucuz maliyetle ev sahibi olunacak
Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu Trump, ABD'li diplomatın eşinin ölümüne neden olduğu İngiliz gencin ailesine para teklif etmiş Köpeğe işkence yapan kadına tepkiler çığ gibi büyüdü!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 00:23:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun-albayrak dar gelirlileri ev sahibi yapacak modelin altyapısını tamamladık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]