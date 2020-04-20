SAMSUN Almanya ve İspanya'da yaşayan Türk vatandaşlarını taşıyan uçak, Samsun'a indi - Son Dakika

SAMSUN Almanya ve İspanya 'da yaşayan Türk vatandaşlarını taşıyan uçak, Samsun 'a indi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuç: Ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması mümkün değil

Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları