Samsun-Amasya ve Amasya-Havza bölgesel tren seferleri yeniden başladı - Son Dakika
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Samsun-Amasya ve Amasya-Havza bölgesel tren seferleri yeniden başladı

21.06.2022 19:54

Yol iyileştirme çalışmaları nedeniyle ara verilen Samsun-Amasya ve Amasya-Havza bölgesel tren seferleri, yeniden başladı.

Yol iyileştirme çalışmaları nedeniyle ara verilen Samsun- Amasya ve Amasya- Havza bölgesel tren seferleri, yeniden başladı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Garı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yaklaşık 7 yıllık aranın ardından Amasya-Samsun ve Amasya-Havza arasında yolcu treni seferlerinin yeniden başlamasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Cumhuriyet tarihinin ilk demir yolu hatlarından Samsun- Sivas demir yolu güzergahında bulunan Amasya'nın, 2015 yılına kadar gerçekleşen yük ve yolcu taşımacılığının önemli bir merkezi olduğuna işaret eden Masatlı, "2015 yılında tarihinin en kapsamlı yenileme ve modernizasyon çalışmalarını yaşayan bu hat, toplam 350 milyon avro gibi bir rakamla neredeyse baştan inşa edilmiştir. Hattımız yaklaşık 2 yıldır yük taşımacılığı yapmaktaydı. Şimdi tüm hazırlıkların tamamlamasıyla Amasya-Samsun ve Amasya-Havza arasında karşılıklı yolcu treni seferlerini başlatıyoruz." dedi.

Günde bir kez Amasya-Samsun, üç kez de Amasya-Havza arasında karşılıklı seferler gerçekleştirileceğini anlatan Masatlı, "Bu seferler sayesinde halkımız demir yolunun konforundan ve ekonomik yönünden de faydalanacak. Amasya-Samsun arasında insan hareketliliği yaşanacaktır." ifadelerini kullandı.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise kültürlerinde demir yolunun önemli bir yer tuttuğuna dikkati çekerek, "Amasya'mıza yapılan yatırımdan dolayı Amasya halkı adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tren seferlerinin başlamasının bölge ekonomisine ve turizmine katkı sağlayacağını düşüyorum. Amasya'ya hayırlar getirmesini diliyorum." diye konuştu.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Hasan Pezük de Samsun-Amasya hattında tekrar yolcu taşımacılığına başlanmasının Kovid-19 salgını ve hatta devam eden teknik çalışmalar nedeniyle biraz geciktiğini belirtti.

Sivas-Samsun arasında modernize edilen 133 kilometrelik Samsun-Amasya ve 47 kilometrelik Amasya-Havza arasında bölgesel tren işletmeciliğinin eskisinden daha konforlu şekilde yeniden hizmete başladığını vurgulayan Pezük, şunları kaydetti:

"Yılda 200 bin yolcuya hizmet vermesi beklenen bölgesel trenlerimiz, Samsun-Amasya-Samsun arasında sabah ve akşam olmak üzere toplam iki sefer, Amasya-Havza-Amasya arasında toplam 6 sefer yapacak. Her iki hattımızda da 4 vagonlu, 262 kişi kapasiteli dizel tren setlerimizle yolcularımıza rahat, ekonomik ve konforlu ulaşım hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Tarihimizde büyük öneme sahip, Kurtuluş Savaşı'mızın iz bırakan yerleşim merkezleri olan Samsun, Havza ve Amasya'yı birbirine bağlayacak bölgesel trenlerimizin yollarının açık olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından Amasya-Havza seferini yapan ilk tren, alkışlarla uğurlandı

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Kaynak: AA

Mustafa Masatlı, Samsun, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun-Amasya ve Amasya-Havza bölgesel tren seferleri yeniden başladı - Son Dakika

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