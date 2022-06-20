Samsun-Amasya treni yeniden başlıyor: Günde 2 sefer yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun-Amasya treni yeniden başlıyor: Günde 2 sefer yapılacak

20.06.2022 12:46
Samsun-Amasya treni yeniden başlıyor: Günde 2 sefer yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, yol iyileştirme çalışmaları nedeniyle bir süre ara verilen Samsun-Amasya ve Amasya-Havza Bölgesel trenlerinin yeniden seferlere başlayacağı duyuruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, yol iyileştirme çalışmaları nedeniyle bir süre ara verilen Samsun- Amasya ve Amasya- Havza Bölgesel trenlerinin yeniden seferlere başlayacağı duyuruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Samsun-Kalın Demiryolu Hattının iyileştirme projesi çerçevesinde tren trafiğine kapatıldığı hatırlatıldı. Hattaki iyileştirmelerin tamamlandığı belirtilen açıklamada, "TCDD Taşımacılık AŞ tarafından, yarın Samsun-Amasya ve Amasya-Havza arasında yeniden yolcu taşımacılığına başlanacak. 133 kilometre uzunluğunda olan Samsun-Amasya-Samsun arasında sabah ve akşam olmak üzere günde 2 sefer, 47 kilometre uzunluğunda Amasya-Havza-Amasya arasında ise 6 sefer yapılacak" ifadeleri kullanıldı.

Her iki hatta da 4 vagonlu ve 262 yolcu kapasiteli raybüslerin kullanılacağı belirtilen açıklamada, "Raybüste engelliler için 2 tekerlekli sandalye bölümü, engelli tuvaleti, klima ve ergonomik koltuklarla vatandaşlara konforlu yolculuk imkanı sağlanacak" ifadeleri kullanıldı.

Bölgesel trenlerle iki şehir arasındaki ulaşımın rahatlatıldığı aktarılan açıklamada, ilk altı aylık dönemde 5 milyon 301 binden fazla yolcunun bölgesel trenlerle seyahat ettiği kaydedildi. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Hindistan'daki askeri reform planı protestoları devam ediyor - Tren seferleri iptal edildi Hindistan'daki askeri reform planı protestoları devam ediyor - Tren seferleri iptal edildi Samsun'da çiftçiler yeniden şeftali üretimine başladı Samsun'da çiftçiler yeniden şeftali üretimine başladı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun-Amasya treni yeniden başlıyor: Günde 2 sefer yapılacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:09 Acılı anne 19 yaşındaki oğlunun cenazesinde yürek dağladı
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
16:39 Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "muhalefeti yıprattığı" gerekçesiyle görevinden istifa etti
16:27 İbrahim Tatlıses katıldığı canlı yayında mal varlığını kime bırakacağını bir bir anlattı
16:16 Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için Fenerbahçe'den açıklama
15:59 Pınar Gültekin'in katiline haksız tahrik indirimi sonrası verilen 23 yıl hapis cezası acılı aileyi isyan ettirdi: Baştan beri beklediğimiz karar çıktı
15:49 İngiltere'de içinde mezar bulunan esrarengiz bar! Bardakiler "İyi geceler Juliet" demeden lambalar sönmüyor
15:46 Fener'in yeni transferi Lincoln gol sevincinin sırrını açıkladı: Küçük çocuğumun baş harfini yapıyorum
15:35 Birce Akalay tatil sezonunu açtı! Siyah bikinisiyle denizin keyfini işte böyle çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 17:16:23. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun-Amasya treni yeniden başlıyor: Günde 2 sefer yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement