Samsun-Ankara kara yolu bayram trafiği havadan ve karadan denetlenecek - Son Dakika

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Çorum'da jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı süresince 8 noktada denetim yapacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla Samsun- Ankara kara yolunun Çorum sınırları içinde kalan bölümünde trafik problemi yaşanmaması için İl Jandarma Komutanlığınca uygulanacak tedbirler belirlendi.

Jandarma trafik ekipleri, yoğunluğun başlayacağı öngörülen 29 Nisan'dan itibaren kentteki 8 noktada oluşturulacak uygulama noktasında radarlı hız denetimi yapacak.

Ekipler, ayrıca sürücülerde olası kural ihlali durumunda yakalanma hissini artırmak amacıyla dron ile kırmızı ışık ihlali, hatalı şerit değiştirme, hatalı sollama, yakın takip emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı gibi sürüş güvenliğini tehlikeye düşüren kural ihlallerine karşı denetim gerçekleştirecek.

Bayram trafiği tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüsler de sivil jandarma personelince denetlenecek. Sivil giyimli jandarma personeli, otobüs sürücüsünün olası kural ihlallerini denetleme noktalarında bulunan resmi ekiplere bildirecek. Kural ihlali yapan sürücülere idari para cezası uygulanacak.

Bayram tedbirleri, 8 Mayıs'a kadar devam edecek.

Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Çorum İl Jandarma Komutanlığı olarak bayram süresi boyunca azami ekip ve personelle gerekli tedbirler alınacaktır. Bayram ziyaretlerinin taziye ziyaretlerine dönmemesi için sürücülerin de kendilerine düşen görevleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Sürücülerin trafikte birbirlerine karşı sevgi ve saygı kuralları içerisinde hareket edip, sabırlı bir şekilde trafik kuralları çerçevesinde araç kullanmalarını temenni ederek, tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerle kutlarız."