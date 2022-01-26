Samsun-Ankara kara yolunda buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor - Son Dakika

Orta Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Samsun- Ankara kara yolunun Çorum sınırları içinde kalan bazı bölgelerinde buzlanma nedeniyle trafikte aksama yaşanıyor.

Samsun-Ankara kara yolu Çorum Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde buzlanma nedeniyle 4 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Bir tırın kaygan yolda kayıp yol kenarındaki bariyerin üzerine çıkarak durabildiği kazanın ardından, aynı istikamette seyreden bir araç da tıra arkadan çarptı. Kazayı gören iki sürücü ise araçlara çarpmamak için manevra yapınca yol dışına çıktı.

Kaza nedeniyle bir saati aşkın süre Ankara istikametine kapanan yolda yaklaşık 7 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Kazaya karışan araçlar vinç yardımıyla kaldırıldı. Karayolları Şube Müdürlüğü ekiplerince tuzlama çalışması yapılan yol, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince ulaşıma açıldı.

Buzlanmanın devam ettiği kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.