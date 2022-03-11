Samsun-Ankara kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun-Ankara kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor

11.03.2022 12:36
Samsun-Ankara kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor

Samsun-Ankara kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Samsun- Ankara kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda Derecik mevkisinden itibaren tırların geçişine kontrollü izin veriliyor.

Kar yağışı nedeniyle hasarlı kazaların da yaşandığı yolda araçlar ekiplerce kaldırılıyor.

Polis ekiplerinin denetim yaptığı yolda sürücüler, kış lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyarılıyor.

Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

YORUMLAR
500
MAHMUTBEY'DE KAR TRAFİĞİ MAHMUTBEY'DE KAR TRAFİĞİ Yoğun kar nedeniyle YHT seferleri artırıldı Yoğun kar nedeniyle YHT seferleri artırıldı

Ankara, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun-Ankara kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:36 İrlandalı vekil sessiz kalmadı! Avrupa'ya ırkçılık dersi: Ukrayna ve Afganistan'a çifte standart uyguluyorsunuz
12:27 Başrolde dev markalar var! A101, BİM ve Migros'a ait yağlar, toptancılarda bekliyormuş
12:23 Luis Suarez'den Galatasaray için skandal yorum! Barcelona taraftarı çok sinirlendi
12:22 Vladimir Putin: Orta Doğu'da Ukrayna'ya karşı savaşmak için 16 bin kişilik ordu hazır
12:02 YouTube'da içerik üreten fenomen Tolunay Ören, ilk kazancını açıkladı
11:57 Galatasaray, İspanya'da mahsur kalınca derbinin ertelenmesini talep etti!
11:57 Uzmanlar uyardı! Bu gece ile Pazar arası İstanbul'da Sibirya soğukları hissedilecek
11:22 Rus limanlarında bekleyen 18 gemiden 17'si kalkış yaptı
11:31 Putin'den yeni hamle! Rusya'dan çekilen şirketlerin mallarına el koymaya hazırlanıyor
11:27 Galatasaray olumsuz hava koşulları nedeniyle İspanya'da mahsur kaldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 12:42:53. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun-Ankara kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement