Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika

Samsun- Ankara kara yolunda kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

İki gündür etkili olan kar yağışı yüzünden Samsun-Ankara kara yolunda trafik akışı zaman zaman yapılan çalışmalar nedeniyle durduruluyor. Tırların geçişine izin verilmeyen yolda diğer araçlarda ise kış lastiği veya zincir olması isteniyor.

Yolda kalan sürücüler, Havza Kaymakamlığınca 25 Mayıs Anadolu Lisesi ve İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Havza Belediyesi tarafından da tüneller ve Havza Otogar kavşağı mevkilerinde yollarda bekleyen sürücüler ve araçlardakilere yiyecek verildi.

Kaymakam Cengiz Nayman, AA muhabirine, kentte kar yağışının etkili olmasıyla çalışmalara da başlandığını belirterek, "Sürücülerimizin ve araç içindekilerin mağdur olmaması için gerek Havza Belediyemiz gerekse Kızılay, yol kapalı olduğu süre boyunca gıda dağıtımlarına devam etti. İlçemizde iki okulun pansiyonunu yolda kalan sürücülerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak adına açtık, buralarda çok sayıda misafirimizi ağırlamaktayız. Kar yağışının başladığı andan itibaren mesai mefhumu gözetmeden çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim." diye konuştu.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de yolda kalan sürücülere yardımda bulunduklarını dile getirerek, "Meyve suyu ve gıda maddeleri dağıttık. Hava ve yol şartları düzelene kadar gıda dağıtımına devam edeceğiz. Son 30 yılın en etkili kışını yaşıyoruz. Tüm çabamız kar yağışının olumsuz etkilerini bir an evvel gidermek. Gece gündüz demeden yoğun emek ve özveriyle çalışmaları sürdüren tüm çalışanlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.