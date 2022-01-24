Üye Girişi
Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika

Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

24.01.2022 09:18
Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

Samsun-Ankara kara yolunda kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Samsun- Ankara kara yolunda kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

İki gündür etkili olan kar yağışı yüzünden Samsun-Ankara kara yolunda trafik akışı zaman zaman yapılan çalışmalar nedeniyle durduruluyor. Tırların geçişine izin verilmeyen yolda diğer araçlarda ise kış lastiği veya zincir olması isteniyor.

Yolda kalan sürücüler, Havza Kaymakamlığınca 25 Mayıs Anadolu Lisesi ve İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Havza Belediyesi tarafından da tüneller ve Havza Otogar kavşağı mevkilerinde yollarda bekleyen sürücüler ve araçlardakilere yiyecek verildi.

Kaymakam Cengiz Nayman, AA muhabirine, kentte kar yağışının etkili olmasıyla çalışmalara da başlandığını belirterek, "Sürücülerimizin ve araç içindekilerin mağdur olmaması için gerek Havza Belediyemiz gerekse Kızılay, yol kapalı olduğu süre boyunca gıda dağıtımlarına devam etti. İlçemizde iki okulun pansiyonunu yolda kalan sürücülerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak adına açtık, buralarda çok sayıda misafirimizi ağırlamaktayız. Kar yağışının başladığı andan itibaren mesai mefhumu gözetmeden çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim." diye konuştu.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de yolda kalan sürücülere yardımda bulunduklarını dile getirerek, "Meyve suyu ve gıda maddeleri dağıttık. Hava ve yol şartları düzelene kadar gıda dağıtımına devam edeceğiz. Son 30 yılın en etkili kışını yaşıyoruz. Tüm çabamız kar yağışının olumsuz etkilerini bir an evvel gidermek. Gece gündüz demeden yoğun emek ve özveriyle çalışmaları sürdüren tüm çalışanlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Tragger, Ankara, Mayıs, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika


Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
Hırsızlar, yağmaladıkları evi 3 çocukla birlikte ateşe verdiler Hırsızlar, yağmaladıkları evi 3 çocukla birlikte ateşe verdiler         
09:10
Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul Valisi açıkladı: İzin vermiyoruz Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul Valisi açıkladı: İzin vermiyoruz         
09:01
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
Son Dakika! Yoğun kar nedeniyle kapatılan D-100 Bolu Dağı kesiminde ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı Son Dakika! Yoğun kar nedeniyle kapatılan D-100 Bolu Dağı kesiminde ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı         
07:51
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49
Bakan Soylu, terörle mücadelede müjdeli haberi verdi: Dağdaki terörist sayısı 150'nin altına düştü Bakan Soylu, terörle mücadelede müjdeli haberi verdi: Dağdaki terörist sayısı 150'nin altına düştü         
17:09
Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı         
16:03
Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar         
15:49
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22
Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu         
14:46
Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak         
14:45
Hande Erçel, Demet Özdemir ile partner olan Kerem Bürsin'i eve almadı Hande Erçel, Demet Özdemir ile partner olan Kerem Bürsin'i eve almadı         
13:53
Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış         
13:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular         
13:30
Sarı kodla uyarı! Meteoroloji uzmanlarından "Kalp rahatsızlığı olanlar dışarı çıkmasın" anonsu Sarı kodla uyarı! Meteoroloji uzmanlarından "Kalp rahatsızlığı olanlar dışarı çıkmasın" anonsu         
12:51
Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak         
12:14

Son Dakika Haberleri
09:18 Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi
09:10 Hırsızlar, yağmaladıkları evi 3 çocukla birlikte ateşe verdiler
09:03 OSB'lere elektrik kısıtlaması! En az 3 gün boyunca devam edecek
09:00 Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul Valisi açıkladı: İzin vermiyoruz
08:55 KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor
08:50 Yeni anket: Seçmenin yüzde 46'sı seçimlerde oy verdiği partiyi değişterecek!
08:37 Gaziosmanpaşa'da yıllardır park halinde olan otomobil yandı, içinden erkek cesedi çıktı
08:32 Meteoroloji uyardı: DEK'ler İstanbul'da etkisini gösterecek
08:31 İsmail Türüt'ten Sedat Peker açıklaması: Dostumdur, hala görüşürüm!
08:26 Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 09:24:48. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement