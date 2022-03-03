Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika
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Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

03.03.2022 12:26

Samsun-Ankara kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Samsun- Ankara kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kent genelinde gece başlayan kar yağışı etkisini yüksek kesimlerde sürdürüyor.

Olumsuz hava ve yol koşulları nedeniyle Bölge Trafik ekipleri, Samsun-Ankara kara yolunda iki yönde ağır tonajlı araçların ve otobüslerin geçişini kontrollü sağlıyor.

Karayolları ekipleri, kar yağışının etkili olduğu Çakallı mevkisinde tuzlama ve kar kürüme çalışmalarına devam ediyor.

Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor
Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor
Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

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Ankara, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika


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