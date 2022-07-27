Çorum'da Buharaevler Kavşağı'nda trafik kazaları yaşanmaması için çözüm talebi - Son Dakika
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Çorum'da Buharaevler Kavşağı'nda trafik kazaları yaşanmaması için çözüm talebi

27.07.2022 14:51
Çorum'da Buharaevler Kavşağı'nda trafik kazaları yaşanmaması için çözüm talebi

Samsun-Ankara kara yolunun Çorum Buharaevler Kavşağı'nda, trafik kazaları yaşandığı gerekçesiyle oturma eylemi başlatan vatandaşlar, kazaların önüne geçilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması talebinde bulundu.

Samsun- Ankara kara yolunun Çorum Buharaevler Kavşağı'nda, trafik kazaları yaşandığı gerekçesiyle oturma eylemi başlatan vatandaşlar, kazaların önüne geçilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması talebinde bulundu.

Samsun-Ankara kara yolunda 22 Temmuz'da freni patlayan vincin Buharaevler Kavşağı'nda kaldırımdaki iki yayanın ölümüne neden olmasının ardından çevre sakinleri bugün kavşakta oturma eylemi başlattı.

Vatandaşlar eylemde, kavşaktaki kazalarda yaşamını yitiren vatandaşlar için saygı duruşunda bulundu, dua etti.

Kavşaktaki vinç kazasında annesi Satı Kılıç (72) ve kız kardeşi Elif Güler'i (33) kaybeden Cafer Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kavşakta bir an önce tedbir alınmasını istediklerini söyledi.

Kılıç, "Annemin, kardeşimin hiç suçu yoktu. Buraya üst geçit yapılmasını istiyoruz." dedi.

Ulukavak Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği öncülüğünde kavşakta bir araya gelen çevre sakinleri, kavşakta daha önce de ölümlü kazaların yaşandığına işaret ederek, çevre yolunun şehir içi trafiğinden ayrılması taleplerini dile getirdi.

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Kaynak: AA

Ankara, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Buharaevler Kavşağı'nda trafik kazaları yaşanmaması için çözüm talebi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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