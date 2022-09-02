Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte faaliyet yürüten organize suç örgütleri ve karıştıkları suçların deşifresine ilişkin çalışma kapsamında 18 Mart'ta Samsun, İstanbul ve Ankara'da silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmiş, "tasarlayarak kasten öldürme ve azmettirme", "örgütlü uyuşturucu ticareti yapma", "kasten yaralama", "nitelikli yağma", "nitelikli mala zarar verme", "tehdit", "ikamet kurşunlama", "kasten yaralamaya teşebbüs", "tefecilik", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlarını işledikleri iddiasıyla 47 zanlı yakalanmış, şüphelilerden 40'ı tutuklanmış, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Ankara, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda aranan 2 zanlı İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

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