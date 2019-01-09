Son Dakika Haberleri: Samsun-Ankara Yolunda Trafik Normale Döndü

Samsun-Ankara Yolunda Trafik Normale Döndü

2 saat önce

Dün gece yoğun kar ve buzlanma olan Samsun-Ankara yolunda trafik normale döndü.

Samsun-Ankara Yolunda Trafik Normale Döndü, System.String[]
Dün gece yoğun kar ve buzlanma olan Samsun- Ankara yolunda trafik normale döndü.

Dün gece saatlerinde uzun tır kuyrukları olaşan karayolunda, yol temizleme ve tuzlama çalışmaları sonucunda trafik normale döndü. Gece yolda kalan bazı tırlar ise sabah saatlerinden itibaren yollarına devam etti. Gece yoğun kar yağdığını ifade eden tır şoförleri, "Dün gece yoğun kar yağışı ve oluşan trafikten ötürü kenara çekerek sabah olmasını bekledik. Şimdi yollar gayet iyi" dedi. Yola zincirsiz çıkan bazı Gürcü tır şoförleri ise yolda kaldı.

Dün gece yol çalışmalarını yerinde inceleyen Samsun Valisi Osman Kaymak, yolda bekleyen tır şoförleri ve diğer sürücülere gıda malzemesi dağıttı. Etkili olan kar yağışına rağmen yollarda kaza ve benzeri gibi olumsuz durum yaşanmadı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:27 Kaynak: İHA

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