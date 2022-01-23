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Samsun-Ankara yolunda ulaşımda aksamalar - Son Dakika

Samsun-Ankara yolunda ulaşımda aksamalar

23.01.2022 21:47
Samsun-Ankara yolunda ulaşımda aksamalar

Samsun'da iki gündür devam eden yoğun kar yağışı dolayısıyla Samsun-Ankara karayolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Samsun'da iki gündür devam eden yoğun kar yağışı dolayısıyla Samsun- Ankara karayolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, şehirlerarası ve şehir içi yollar ile mahalle yollarının trafiğe açık bulundurulması ve güvenli trafik akışının sağlanması için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, "Vatandaşlarımız mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmasınlar" çağrısında bulundu.

İl genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yürütülen çalışmaların koordine edildiği AFAD İl Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ni ziyaret eden Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Vali Yardımcısı Mahmut Halal, AFAD İl Müdürü Levent Uçarlı ve kriz merkezi üyelerinden karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi aldı.

"Vatandaşlarımız mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmasınlar"

Vali Dağlı yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediyemiz, kaymakamlıklarımız, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğümüz, ilçe belediyelerimiz ve kolluk birimlerimiz valiliğimizin koordinasyonunda şehirlerarası ve şehir içi yollar ile mahalle yollarının trafiğe açık bulundurulması ve güvenli trafik akışının sağlanması için tüm imkanlarını seferber etmiştir. Çalışmalarını kesintisiz sürdüren tüm personellerimize görevlerinde kolaylıklar diliyorum. Can ve mal güvenliği için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması hayati önem taşıyor. Kış lastiği bulunmayan araçlarla trafiğe çıkılmaması gerekiyor. Vatandaşlarımıza mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları çağrısında bulunuyorum" dedi. - SAMSUN

Samsun-Ankara yolunda ulaşımda aksamalar
Samsun-Ankara yolunda ulaşımda aksamalar
Samsun-Ankara yolunda ulaşımda aksamalar
Samsun-Ankara yolunda ulaşımda aksamalar
Samsun-Ankara yolunda ulaşımda aksamalar

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Zülkif Dağlı, Samsun, Ankara, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun-Ankara yolunda ulaşımda aksamalar - Son Dakika


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