Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza - Son Dakika

SAMSUN- Ankara kara yolunda, 2'si kamyon 8 araç kazaya karıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı zincirleme kaza nedeniyle kapanan yolda 5 kilometrelik kuyruk oluştu.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Samsun- Ankara yolu otogar mevkisinde meydana geldi. Samsun'dan Ankara yönüne giden otomobil, aynı yöne giden başka bir otomobille çarpıştı. Arkadan gelen 2'si kamyon, 6 araç daha kazaya karıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, kamyonlardan birinin kasasındaki buğdaylar yola döküldü.

Kaza nedeniyle kapanan kara yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım tek şeritten sağlandı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.