Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza

01.04.2022 17:19
Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza

Ankara kara yolunda, 2'si kamyon 8 araç kazaya karıştı.

SAMSUN- Ankara kara yolunda, 2'si kamyon 8 araç kazaya karıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı zincirleme kaza nedeniyle kapanan yolda 5 kilometrelik kuyruk oluştu.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Samsun- Ankara yolu otogar mevkisinde meydana geldi. Samsun'dan Ankara yönüne giden otomobil, aynı yöne giden başka bir otomobille çarpıştı. Arkadan gelen 2'si kamyon, 6 araç daha kazaya karıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, kamyonlardan birinin kasasındaki buğdaylar yola döküldü.

Kaza nedeniyle kapanan kara yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım tek şeritten sağlandı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza
Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza
Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza
Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza
Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza
Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza
YORUMLAR
500
ANKARA YOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA ANKARA YOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 yaşındaki çocuk yaralandı 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 yaşındaki çocuk yaralandı

Tragger, Ankara, Samsun, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza - Son Dakika


Son Dakika
17:05 Az kalsın dünyaya rezil olacaktık! Hakemin verdiği yanlış kararı tribünden inerek önlediler
16:56 Tüm dünya bu zirveye odaklandı! Erdoğan ile Putin'in görüşmesi başladı
16:54 Osmanlı döneminin "Sadaka taşı" uygulaması teknolojiye uyarlandı!
16:37 Hayranına tecavüz ettiği iddia edilen şarkıcı Kurtuluş Kuş: En kısa zamanda haklılığım ortaya çıkacak
16:31 Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Türkiye güzeli Cemrenaz Turhan'la aşkını ilan etti
16:10 İzne ailesinin yanına gelen genç, otomobilinin içinde intihar etti!
16:04 2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı ve klibi yayımlandı! Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu
16:01 İngiltere bu skandalla sarsıldı: FETÖ hükümlüsünün eşi İngiliz pasaportu almak için prense 750 bin pound rüşvet verdi
15:57 Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi
15:54 AK Partili Ethem Sancak, "Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinden sonra İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 17:25:57. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement