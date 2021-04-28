SAMSUN APARTMAN GİRİŞİNDE, EŞİNİ BAŞINDAN VURUP ÖLDÜRDÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

SAMSUN APARTMAN GİRİŞİNDE, EŞİNİ BAŞINDAN VURUP ÖLDÜRDÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
28.04.2021 14:15
Samsun'da eşi Ayşe Cenikli'yi, tabanca ile başından vurarak öldüren Bülent Cenikli, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Samsun'da eşi Ayşe Cenikli'yi, tabanca ile başından vurarak öldüren Bülent Cenikli, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
5 AYRI DOSYASI VAR
Bu arada Bülent Cenikli'nin bu yıl 1 ay evden uzaklaştırma aldığı, uzaklaştırmanın 13'üncü gününde eşiyle barıştığı, Cenikli'nin Nisan ayı başında evden yine 2 ay uzaklaştırma aldığı ve eşiyle yine barışmak üzere eve gittiği belirtildi. Bülent Cenikli'nin aile içi şiddet ile ilgili 5 ayrı dosyasının olduğu da öğrenildi.
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