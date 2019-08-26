Samsun arızalı kamyonet motosikletle çekildi, çevredekiler şaşırdı

Arızalı kamyonet motosikletle çekildi, çevredekiler şaşırdı

Samsun'da arızalı kamyonetin, halat ile motosiklete bağlanıp çekilmeye çalışıldığı anlar, çevredekileri şaşırttı.

Terme ilçesinde arızalanan komyonetin, halat ile motosiklete bağlanıp tamirciye götürülmek için taşındığını gören çevredeki sürücüler ve vatandaşlar, şaşkınlarını gizleyemedi, bu anları da cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada ilgiyle izlenirken, pek çok takipçi de, vatandaşların şaşkın bakışları arasında ilerleyen kamyonet ve motosiklet için 'Bu da oldu' yorumunda bulundu.