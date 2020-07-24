SAMSUN Asker adayı koronavirüsü yendi, plazma bağışçısı oldu - Son Dakika

Asker adayı koronavirüsü yendi, plazma bağışçısı oldu

SAMSUN'da askere gitmek için sağlık kontrolünden geçen Arif Koral'ın (20), 'Covid 19 ' testi pozitif çıktı. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan genç, immün plazma bağışında bulundu.

Pandemi süreci başlamadan önce İzmir Şehir Hastanesi inşaatında çalışan ve süreç başlayınca Samsun Asarcık'ta ki evine dönen Arif Koral, askere gitmek için sağlık kontrolünden geçti. 'Covid 19 ' testi pozitif çıkan Koral, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu, immün plazma bağışında bulundu.

Askere gitmek için sağlık kontrolünden geçtiğini anlatan Arif Kobal, "2 Haziran'da askere gitmek için sağlık kontrolüne gittim. Bir gün sonra beni arayarak 'Covid 19 testimin pozitif çıktığını ve aileme de test yapılması gerektiğini ve hastaneye gidip gözlem altına alınmam gerektiğini söylediler.' Bende hastaneye gittim. Aileme de test yaptılar hepsi negatif çıktı. 4 gün hastanede kaldım. Herhangi bir belirtim olmayınca beni tekrar eve gönderdiler. Evimde 25 gün karantina da kaldım. Sonrasında bana 'bitti iyileştin' dediler. Daha sonra beni Kızılay'dan aradılar ve bağışçı olmamı istediler. Ben de hemen kabul ettim ve geldim. Bir başkasına umut olacaksam ne mutlu bana diye düşündüm. Bağış yapmak çok önemli. Sonuçta ben de bu hastalığı ağır geçirseydim birinin bağışına ihtiyacım olacaktı. Ben de bir başkasının yüzünü güldürebilecek olduğum için mutluyum. Düşünmeden gelirim yine. Tekrar bağış yapmak içinde geleceğim? dedi.

'233 ÜNİTE PLAZMA BAĞIŞI TOPLADIK'

İmmün plazma bağışının öneminden bahseden Türk Kızılayı Samsun Kan Bağışı Merkezi Müdürü Doktor Serdar Bayram da 'Korona virüs enfeksiyonu geçirmiş hastaların vücutlarında korona virüse karşı antikorlar oluşuyor. Bu antikorlar plazmada bulunuyor. Kanın sıvı kısmında kalıyor. Biz bu plazmadaki antikorları alıp yine korona virüse yakalanmış hastalara verdiğimiz de iyileşmesinde yardımcı olduğunu gördük. Bizde korona virüs geçirmiş hastaları bularak bağışçı olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Daha sonra burada aferez yöntemiyle plazmalarında bir miktar alıp hastanelerdeki hastalara gönderiyoruz. Bu süreç başladığından itibaren bölgemizde 159 bağışçımızdan 233 ünite plazma bağışı topladık. Korona virüs şikayetlerinin geçtiği andan itibaren 28 gün sonra plazma bağışında bulunulabilir' diye konuştu.

Sağlık kuruluşlarında 'Covid-19' teşhisi konulan birçok hasta, immün plazma tedavisiyle sağlığına kavuşuyor. 'Covid-19'u yendikten sonra 14 günlük karantina süresini de tamamlayan vatandaşlar, aynı hastalıkla mücadele edenlerin tedavisi için immün plazma bağışında bulunuyor. Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi sorumluluğunda bulunulan Samsun, Ordu, Amasya, Sinop ve Tokat illerinde 'Covid-19' hastaları için toplam 233 ünite immün plazma bağışında bulunuldu.