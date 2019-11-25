Son Dakika Haberleri: Samsun ateşe verdiği aracı kullanılamaz hale geldi
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Samsun ateşe verdiği aracı kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Ateşe verdiği aracı kullanılamaz hale geldiSAMSUN'da yaşayan Ö.A. (38), kendisine ait aracı ateşe verdi.

Ateşe verdiği aracı kullanılamaz hale geldi

SAMSUN'da yaşayan Ö.A. (38), kendisine ait aracı ateşe verdi. Gözaltına alınan Ö.A.'nın psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü.

Olay, saat 23.00 sıralarında İlkadım ilçesi 100'üncü Yıl Bulvarı Unkapanı Kavşağı'nda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ö.A., bilinmeyen nedenle sokakta bağırmaya başladı. Seslerden rahatsız olan vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Bağırmaya devam eden Ö.A., bir süre sonra kendisine ait park halindeki hafif ticari aracı ateşe verdi. Kısa sürede alev alan araç, kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ö.A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun ateşe verdiği aracı kullanılamaz hale geldi

İlkadım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:47 Kaynak: DHA
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