SAMSUN Ayağına inşaat demiri saplanan çocuk, yaralandı

Ayağına inşaat demiri saplanan çocuk, yaralandı
SAMSUN'da sokakta oyun oynarken ayağına inşaat demirinin saplanması sonucu yaralanan Mehmet Murat
Ergin (10), hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 14.30 sıralarında İlkadım
ilçesi Karşıyaka
Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta arkadaşlarıyla iddiaya göre oyun oynayan Mehmet Murat Ergin
'in, sağ bacağına inşaat demiri saplandı. Ergin'in yaralandığını gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan Ergin, ambulasla kaldırıldığı Samsun
Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Küçük çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.