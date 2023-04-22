Samsun Bafra'da Çıkan Kavgada 10 Kişi Yaralandı

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SAMSUN'un Bafra ilçesinde 2 grup arasında çıkan, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı.

Dededağı Mahallesi'nde, Ramazan Bayramı'nın ilk günü aralarında kadınların da olduğu 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akraba olduğu iddia edilen yaralılar, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çalışma başlatan jandarma, G.D. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.