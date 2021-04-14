SAMSUN BAGAJINDA UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLEN OTOMOBİLDE YANARAK CAN VERDİ - Son Dakika

SAMSUN'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü idaresindeki otomobil, dere yatağına devrilerek alev aldı. Kazada kimliği belirlenemeyen bir kişi yanarak can verirken, otomobilin bagajında yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Atakum ilçesi Sarayköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre vatandaşlar, dere yatağında yanan aracı görerek durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından aracın içinde tanınmayacak halde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede ise araçta yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.