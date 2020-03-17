SAMSUN Baharı bekleyen Samsun, mart karıyla beyaza büründü - Son Dakika
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SAMSUN Baharı bekleyen Samsun, mart karıyla beyaza büründü

6 saat önce

Baharı bekleyen Samsun, mart karıyla beyaza büründüSAMSUN'da soğuk ve kar yağışlı hava kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu, bazı bölgelerde de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Baharı bekleyen Samsun, mart karıyla beyaza büründü

SAMSUN'da soğuk ve kar yağışlı hava kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu, bazı bölgelerde de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Samsun'da kentin yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı bugün de etkili oldu. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Sıcaklığın sıfırın altına düştüğü bölgelerde ise yer yer don olayı görüldü. Bazı vatandaşlar ise aileleriyle birlikte karın tadını çıkarmak için Atakum ilçesindeki Kocadağ mevkiine gitti. Çocuklar burada kar topu oynayıp, kardan adam yaptı. Bölgede etkili karla, fındık bahçeleri de karla kaplandı.

Ailesiyle birlikte Kocadağ'a gelen Hakan Ünsal, "Korona virüsü nedeniyle evimizde vakit geçiriyorduk. Kar yağışını görünce gelip temiz hava almak istedik. Kızım da okullar tatil edildiği için evde olduğu için ona da iyi gelir diye düşündük. Mart ayındayız ama çok güzel kar yağmış" dedi.

Nurcan Ünsal, ise okulların tatil edilmesiyle birlikte kızıyla evde olduklarını söyleyerek "Şansımıza çok güzel kar yağışı oldu. Kızımda karla oynamak istedi. Kocadağa kar topu oynamak, kardan adam yapmak için geldik. Ailecek güzel bir vakit geçirdik" dedi.

SAMSUN Baharı bekleyen Samsun, mart karıyla beyaza büründü

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Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:40 Kaynak: DHA
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