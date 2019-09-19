Son Dakika Haberleri: Samsun-bakan gül, şehit savcı uzun adına bilişim sınıfı açtı
Son Dakika Güncel Haber

Samsun-bakan gül, şehit savcı uzun adına bilişim sınıfı açtı

1 saat önce

Bakan Gül, şehit savcı Uzun adına bilişim sınıfı açtıAdalet Bakanı Abdülhamit Gül, Tunceli'de 2012'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen savcı Murat Uzun'un (34) adına Samsun'da okuduğu Gazi Ortaokulu'nda Adalet Bakanlığı'nca oluşturulan bilişim sınıfının açılışını yaptı.

Samsun-bakan gül, şehit savcı uzun adına bilişim sınıfı açtı, System.String[]

Bakan Gül, şehit savcı Uzun adına bilişim sınıfı açtı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Tunceli'de 2012'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen savcı Murat Uzun'un (34) adına Samsun'da okuduğu Gazi Ortaokulu'nda Adalet Bakanlığı'nca oluşturulan bilişim sınıfının açılışını yaptı.

Samsun'da bulunan Bakan Gül, basına kapalı olarak gerçekleştirilen Adalet Bölge Değerlendirme toplantısının ardından İlkadım ilçesindeki Gazi Ortaokulu'nu ziyaret etti. Gül, burada öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Ardından Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 19 Eylül 2012 tarihinde oturduğu lojmanın girişinde PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısında şehit olan 2 çocuk babası savcı Murat Uzun'un adına Samsun'da okuduğu Gazi Ortaokulu'nda Adalet Bakanlığı'nca oluşturulan bilişim sınıfının açılışını yaptı. Programa Bakan Gül'ün yanı sıra Samsun Valisi Osman Kaymak, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit savcı Murat Uzun'un eşi Cihan Uzun, annesi Ayşe ve babası Hamit Uzun da katıldı. Sınıfın açılış kurdelesini kesen Bakan Gül, Bu sınıfta okuyan öğrenciler ülkemize, milletimize daha güzel hizmetler edecekler. Emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. Şehidimizi rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsunö dedi. Gül, açılışın ardından şehit Uzun'un ailesi ve beraberindekilerle bilişim sınıfını gezdi, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü mesajı yayımladı
Araba kiraladı, 40 bin liralık icra ile hayatı karardı Bakan Soylu: Son 2 yılda PKK'nın dağ kadrosu yüzde 78 geriledi Son Dakika: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 15:08:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun-bakan gül, şehit savcı uzun adına bilişim sınıfı açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]