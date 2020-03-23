SAMSUN Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin hemşire annesi Lütfen evlerinizde kalın - Son Dakika
Son Dakika Güncel SAMSUN Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin hemşire annesi Lütfen evlerinizde kalın - Son Dakika

SAMSUN Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin hemşire annesi Lütfen evlerinizde kalın

6 saat önce

Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin hemşire annesi: Lütfen evlerinizde kalınSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da anne ve babası çalıştığı için evde kalan 4 ve 6 yaşındaki iki kardeşin 'Anne ve babamızı görmemiz için sizde evde kalın' yönündeki çağrılarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin hemşire annesi: Lütfen evlerinizde kalın

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da anne ve babası çalıştığı için evde kalan 4 ve 6 yaşındaki iki kardeşin 'Anne ve babamızı görmemiz için sizde evde kalın' yönündeki çağrılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin paylaştığı iki kardeşin sağlık çalışanı annesi Burcu Gündoğdu, "Bizler, çocuklarımızı evde bırakarak, milletimiz için 24 saat nöbet tutuyoruz. Vatandaşlarımızdan istediğimiz, lütfen evlerinizde kalın" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da anneleri sağlık çalışanı, babaları ise asker olan Bade Asya ve Muhammet Asrın Gündoğdu'nun, 'Bizim annemiz sağlıkçı, babamız asker. İkisi de çalışıyor, izinleri yok. Kardeşimle ben evde kaldık. Anne ve babamızı görmemiz için sizde evde kalın' yazılı kağıdı tuttuğu fotoğraflarını sosyal medya hesabından 'Mesajı herkes alsın istedik' notuyla paylaştı. Bakan Koca'nın bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Binlerce sosyal medya kullanıcısı bu mesajı paylaştı.

'HER GÜN NÖBET ÇIKIŞI EVE KORKUYLA GİDİYORUM'

Samsun'un İlkadım ilçesinde 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda hemşire olarak görev yapan Bade ve Muhammet'in annesi Burcu Gündoğdu (30), çocuklarının yapmış olduğu paylaşımdan dolayı çok duygulandığını söyledi. Gündoğdu, "Çocuklarımın yapmış olduğu anlamlı paylaşım dolayısıyla çok duygulandım. Eşim askeri personel ve ben de sağlık çalışanıyım, ikimiz de yoğun bir şekilde görevimizin başındayız. Bizler, çocuklarımızı evde bırakarak, milletimiz için 24 saat nöbet tutuyoruz. Şu an benim çocuklarıma teyzeleri bakıyor. Her gün nöbet çıkışı eve korkuyla gidiyorum. 'Acaba çocuklarıma bir şey bulaşır mı" endişesini yaşıyorum. Eve girer girmez, çocuklarımıza sarılmak yerine hemen ellerimizi ve yüzümüzü yıkıyoruz. Daha sonra çocuklarla temas ediyoruz. Hem eşim hem ben nöbette olduğumuz için çocuklar da üzülüyor. Vatandaşlarımızdan istediğimiz tek şey, lütfen evlerinizde kalın. Biz sizler için zaten dışarıdayız? diye konuştu.

'EVDE KALIN ÇAĞRISINA KULAK VERİN'

Sağlık ekiplerinin 7 gün 24 saat fedakar bir şekilde görev yaptığını ifade eden Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç da 'Büyük bir duyarlılıkla hastalarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ve diğer vatandaşlarımızın, bir ihtiyacı yoksa evde izolasyon altında olmaları gerekiyor. Bizler, sizler için görev yaparken, siz de bizler için evde kalın diyoruz. Çocuklarını, ailelerini evde bırakan sağlık çalışanlarımız var. Lütfen tüm sağlık çalışanlarının 'evde kalın' çağrısına kulak verin. Koronavirüs, 65 yaş üstü kişileri daha çok etkiliyor, bu izolasyona uyalım? dedi.

SAMSUN Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin hemşire annesi Lütfen evlerinizde kalın

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:40 Kaynak: DHA

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