Samsun bandırma gemi müzesi'nde ara tatil yoğunluğu

Bandırma Gemi Müzesi'nde ara tatil yoğunluğu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a geldiği vapurun birebir kopyası olan Bandırma Gemi Müzesi, 9 günlük ara tatilde öğrenci ve velilerin ilgi odağı oluyor.

Kentte, öğrenciler ve veliler, bu yıl ilk defa uygulanan 9 günlük ara tatilde müzelere akın etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurtuluş mücadelesini başlatmak için Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun bire bir aynısı olarak sergilenen Bandırma Gemi Müzesi de, ara tatilde en çok ziyaret edilen yerlerden biri oldu. Başta öğrenciler ve veliler olmak üzere çok sayıda ziyaretçi müzeyi, ziyaret etti. Çevre illerden gelen öğrenciler de, müzeye yoğun ilgi gösterdi. Müzede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bal mumu heykellerinin sergilendiği oda da ziyaretçilerce büyük ilgi gördü.

'YOĞUN ZİYARET ALIYORUZ'

Müzede rehber olarak görev yapan Zeynel Abidin Diktere, ara tatilde ziyaretçi yoğunluğunun arttığını belirterek, Ara tatilde öğrenciler müzeye gelmeye başladı. Gelen öğrencilerimize alt katta bulunan sergi salonumuzda, milli mücadeleyi, Atatürk'ü ve Samsun'u anlatmaya çalışıyoruz. Ayrıca içeride Atatürk'ün kıyafetleri de sergileniyor bunlarla ilgilide bilgiler veriyoruz. Bu 9 günlük tatilde ziyaretçi sayısında yüzde 50 oranında bir artış yaşandı. Müzeyi yılda ortalama 500 bin kişi ziyaret ediyor, bu yıl bu sayının artmasını bekliyoruz. Tatil nedeniyle yoğun ziyaret alıyoruz dedi.

'MÜZEYE AYRI BİR ÖNEM VERİYORUZ'

Ara tatil dönemini iyi geçirmek istediklerini söyleyen ziyaretçi Çoşkun Altun, Arkadaşlarımız ve ailemizle birlikte Bandırma Gemisi Müzesi'ni ziyaret etmeye geldik. Bu yıl uygulanan ara tatil bizim için çok verimli geçiyor. Öğretmenlerimiz ve biz bu ara tatili çok iyi geçirmek istiyoruz. Bu ara tatil çocuklarımız içinde bir nefes almak için olanak oldu. Bandırma Vapurunun Samsun açısından çok ayrı bir önemi var diye konuştu.

BANDIRMA GEMİ MÜZESİ

2003 yılında yapılan Bandırma Vapuru'nun bire bir kopyası olan gemi, 2005 yılından bu yana kentte 'müze gemi' olarak hizmet veriyor. 35 bin metrekarelik Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'nin içinde yer alan Bandırma Müze Gemisi'nde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel eşyasının da yer aldığı 189 eser sergileniyor. Atatürk'e ait fotoğraflar, 1870'li yıllarda yapılmış duvar saati, telefon, cetvel pergel, kendi el yazısının yer aldığı metinler ve kıyafetleri de müzede yer alan eserler arasında bulunuyor.