Samsun Barosu Başkanı Gürbüz: "Adli yıl açılışına katılacağım"
42 dakika önce
Samsun Barosu Başkanı Av. Kerami Gürbüz, "TBB yönetimini yalnız bırakmamak adına 2 Eylül günü Ankara'da Yargıtay 1. Başkanı'nın davetine icabet etmemin uygun olacağını düşünüyorum" dedi.
Samsun Barosu Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:26 Kaynak: İHA
Başkanı Av. Kerami Gürbüz, "TBB yönetimini yalnız bırakmamak adına 2 Eylül
günü Ankara
'da Yargıtay
1. Başkanı'nın davetine icabet etmemin uygun olacağını düşünüyorum" dedi.
Gürbüz yaptığı açıklamada, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde Samsun Barosu Başkanı sıfatıyla baro mensubu meslektaşları adına emek ve katkı verdiğini söyledi. Strateji Belgesi'nin açıklanmasından sonra da hayata geçirilmesiyle ilgili gayretlerde bulunduğunu ve bulunmaya da devam etiğini ifade eden Gürbüz, "Bu kapsamda sürecin takibi adına mesleğimiz, meslektaşlarımızın problemlerinin en üst düzeyde dile getirilmesi adına, bu niyet ve amaçla orada bulunacaklarını düşündüğüm TBB yönetimini yalnız bırakmamak adına 2 Eylül günü Ankara'da Yargıtay 1. Başkanı'nın davetine icabet etmemin uygun olacağını düşünüyorum. Sadece eleştirerek, çözüm önermeyerek, diyalog kapılarını sıkı sıkıya kapatarak problemlerimizin çözümü mümkün değildir. Bu anlayış, sorunlarımızın sümen altı edilmesi, çöplerin halı altına süpürülmesi ve çözümlerin hep ötelenmesi, ertelenmesinden başka bir sonuç doğurmamıştır, doğurmayacaktır" diye konuştu. - SAMSUN
Son başvuru tarihi 23 Ağustos! TÜBİTAK koruma alacak HDP Diyarbakır Milletvekili Paylan: Sustukça sıra Ankara'ya da, İstanbul'a da gelir HDP'li belediyelere kayyum atanması Erdoğan'ın seçim öncesi söylediği sözleri hatırlattı TOKİ 20 ilde 212 arsayı satışa sunuyor