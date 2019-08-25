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Samsun Barosu Kadın Hakları Komisyonu: "Kadın birey olarak toplumda kabul görmeli"

32 dakika önce

SAMSUN (İHA) – Samsun Barosu Kadın Hakları Komisyonu, kadına şiddetin durdurulmasının ancak kadının birey olarak toplumda kabul görmesi, hak ettiği saygının ve değerin verilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ile mümkün olacağını açıkladı.

Samsun Barosu Kadın Hakları Komisyonu:

SAMSUN (İHA) – Samsun Barosu Kadın Hakları Komisyonu, kadına şiddetin durdurulmasının ancak kadının birey olarak toplumda kabul görmesi, hak ettiği saygının ve değerin verilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ile mümkün olacağını açıkladı.


Samsun Barosu Kadın Hakları Komisyonu, yaşanan kadın cinayetlerine ilişkin açıklama yaptı. Kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin Türkiye'nin kanayan yarası ve toplumun acı gerçeği olduğu belirtilen açıklamada, "Şiddetin ve cinayetin meşru hali, sebebi ve açıklaması bulunamaz. Kadına şiddetin sebebi olarak boşanmalar, velayetin kime verildiği ve nafaka hakkının tanzimi gösterilemez. Kadına şiddetin durdurulması ve yaşam hakkının yok edilmemesi ancak ve ancak kadının birey olarak toplumda kabul görmesi, hak ettiği saygının ve değerin verilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ile olacağı aşikardır. Son günlerde artan kadın cinayetleri bize bir kez daha göstermektedir ki 6284 sayılı Yasa ve İstanbul Sözleşmesi çok önemli yasal düzenlemelerdir. Daha önemli olan ise yasal düzenlemelerin aktif olarak uygulanmasıdır. Zira amaç suç gerçekleştikten sonra failin cezalandırılması değil suçun oluşmasını önlemek ve kadınları vahşetten korumaktır" denildi. - SAMSUN

Samsun Barosu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 01:33 Kaynak: İHA
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