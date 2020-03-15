Samsun Barosu'ndan koronavirüs açıklaması - Son Dakika
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Samsun Barosu'ndan koronavirüs açıklaması

6 saat önce

Samsun Barosu koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama yaptı.

Samsun Barosu'ndan koronavirüs açıklaması, System.String[]

Samsun Barosu koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama yaptı.

Samsun Barosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, 16 Mart Pazartesi gününden itibaren Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun Yerleşkesi, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi ve Samsun Adalet Sarayı binalarına giriş kapılarında vatandaşlara ve personele dezenfekte malzemesi ve kolonya sunulacağı bildirildi.

Adalet binalarına giren hakim, savcısı, avukat, personel ve diğer vatandaşların ateş ölçer cihazla vücut ısılarının ölçüleceği aktarılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Vücut ısısı 37,5 derece ve üzeri ateşi olanlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek ve zorunlu nedenler dışında ziyaretçi girişleri olmayacak. Adliye personelinden, yurt dışına giden veya yurt dışından gelen kişilerle temas eden personelin tespit edilmesi ile bu kişilerin sağlık kuruşlarına müracaatları için yönlendirilmesine, ayrıca gerek duyulması halinde söz konusu personelin izin veya rapor almaları durumlarının değerlendirilmesine, İşyurtları'nda çalışan personelin adliye binasına hizmetleri nedeniyle çalışmaya gelmeden önce sabah sağlık kontrollerinin yapılması ile görev yerlerine gelmelerine, karar verilmiştir. Bu kapsamda meslektaşlarımızın, stajyerlerimizin ve büro çalışanlarının astım, diyabet, kalp rahatsızlığı olanlar ile 50 ve üzeri yaş grubunda olanlar başta olmak üzere acil ve zorunlu iş ve işlemler dışında mümkün olduğunca adli birimlere bizzat gelmemelerine, mümkün olduğunca işlemlerini Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden yapmaları gerekmektedir."

Vatandaşların bu süreçte kendilerinin ve ailelerinin sağlığı açısından zorunlu olmadıkça adliye ve kalabalık kurumlara gitmemeleri uyarısında bulunalan açıklamada özellikle sosyal medyada yapılan her paylaşıma itibar edilmemesi hatırlatıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:12 Kaynak: AA
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