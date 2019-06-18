Son Dakika Haberleri: Samsun Barosundan Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Samsun Barosundan Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaret

1 saat önce

Samsun Baro Başkanı Keremi Gürbüz ve yönetim kurulu üyeleri, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Samsun Barosundan Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaret, System.String[]
Samsun Baro Başkanı Keremi Gürbüz ve yönetim kurulu üyeleri, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.
Özdemir, Samsun Baro Başkanı Keremi Gürbüz ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.
İlçede uzun yıllar avukatlık yaptıktan sonra Belediye Başkanı olarak hizmet etme fırsatı bulduğunu belirten Özdemir, "20 yıl boyunca büyük onurla avukatlık yaptım. Allah nasip etti, halkımızın da teveccühüyle belediye başkanı olarak doğduğum ve büyüdüğüm ilçeme hizmet etme imkanı buldum. Ziyaretlerinden ötürü Sayın Samsun Baro Başkanı Keremi Gürbüz ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum." dedi.
Gürbüz de bir meslektaşlarını belediye başkanı olarak görmekten mutlu olduklarını dile getirerek, "Allah hizmetlerinizi daim eylesin. Bir avukat olarak ilçenize yapacağınız hizmetlerde bir avukatın hassasiyeti, adalet duygusuyla hareket edecek güzel hizmetlere imza atacağınıza eminim. Yeni görevinizde başarılar dilerim." diye konuştu.
Ziyaretin sonunda Gürbüz, Özdemir'e hediye sundu.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:20 Kaynak: AA
havza, sebahattin özdemir, avukat, samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mecliste 'su zammı' gerginliği Bacadaki alevleri gören vatandaşlar, minare yanıyor zannedip hemen ihbarda bulundu Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını Alman basınında: AK Parti strateji değiştirdi Yıldırım mı, İmamoğlu mu? REMRES Araştırma son anketini paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 17:38:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun Barosundan Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]