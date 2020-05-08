Samsun Barosundan biyokütle enerji santralinin inşaatının durdurulması talebi - Son Dakika

Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz, Çarşamba Ovası'na inşa edilmesi planlanan biyokütle enerji santraline ilişkin, "Mühürlenerek resmen durdurulduğu açıklanan biyokütle enerji santralinin inşaatı ivedilikle fiilen de durdurulmalıdır." ifadesini kullandı.

Gürbüz, yaptığı yazılı açıklamada, Çarşamba Ovası'na inşa edilmesi planlanan biyokütle enerji santraliyle ilgili idari işlemler hakkında yargı makamları tarafından yürütmenin durdurulması ve iptal kararları verildiğini hatırlattı.

Yargı kararlarının ilgili kurumlar tarafından en geç 30 gün içinde yerine getirilmesinin bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Gürbüz, "Nitekim ilgili makamlar tarafından yargı kararlarına uyularak biyokütle enerji santrali inşaatının mühürlenerek durdurulduğu açıklanmıştır. Ancak inşaatın yapıldığı yerleşkede oturan vatandaşlarımız mühürlemeye rağmen inşaatın devam ettiği bilgisini paylaşmakta ve yine inşaatın devam ettiğini gösteren fotoğraflar sosyal medyada paylaşılmaktadır. Bu koşullarda inşaat resmen durdurulmuş ise de fiilen durmadığı, durdurulmadığı anlaşılmaktadır. İnşaatın fiilen devam ediyor olması inşaat sahibi firmanın idarenin mühürleme işlemini ihlal ettiğini dolayısıyla yargı kararlarının işlevsiz hale geldiğini göstermektedir." açıklamasında bulundu.

"Çarşamba Ovamızı tarımsal faaliyetler yönünden olumsuz etkileyeceği aşikar olan bu biyokütle enerji santralinin yapımında ısrarcı olunmasının sebebi nedir?" ifadesini kullanan Gürbüz, şunları kaydetti:

"Kaldı ki artık bu konuda verilmiş yargı kararları bulunmaktadır. Arz ve izah ettiğimiz sebep ve gerekçelerle, mühürlenerek resmen durdurulduğu açıklanan biyokütle enerji santralinin inşaatı ivedilikle fiilen de durdurulmalıdır.

İnşaat ivedilikle fiilen durdurulmaması halinde, inşaatını durdurmayarak ilgili makamların işlemlerini tanımayan veya uygulamayan bu suretle yargı kararlarını işlevsiz hale getiren firma yetkililerinin ve bu şahısların yaptıklarına göz yuman ve gerekli müdahaleyi yapmayan kamu görevlilerinin hukuki sorumluluğunun doğduğu veya doğacağı tartışmasızdır.

İlgililerin ve kamuoyunun bilgi ve değerlendirmesine saygılarımızla sunarız."