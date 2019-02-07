Samsun Barosundan Feyzioğlu'na Destek

SAMSUN (İHA) – Samsun Barosu
Başkanı Kerami Gürbüz, Türkiye Barolar Birliği
(TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu
'na destek vererek, "Metin Feyzioğlu ile beraberindeki baro başkanlarımızın Rize
'de sergilediği tavır, toplumsal esenlik ve barış için doğru ve isabetlidir" dedi.
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ve beraberindekilerin Rize'de yaptığı siyasi ziyaretlerinin ardından gelen tepkiler nedeniyle Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz, açıklamalarda bulundu. Ülkeye, toplumsal yapıya, siyasetin diline, ulusun tüm kesimlerine, tehlikeli bir sarmal şeklinde, ayıran ayrıştıran, öteleyen ötekileştiren, bölen bölüştüren bir usul, üslup ve tavrın uzunca bir süredir hakim olduğunu ve olmaya devam ettiğini ifade eden Gürbüz, bu gidişata ancak kucaklayan kucaklaşan, bütünleyen bütünleştiren, barışan barıştıran bir anlayış ve yaklaşımla dur diyebileceklerini söyledi. Toplumun her kesimini kapsayıcı ve ihata edici böyle bir duruşu, esenlik ve barış içinde yaşamaya özlem duyan herkesin sergilemek durumunda olduğuna dikkat çeken Gürbüz, "Barolar ve TBB de bundan istisna değildir. Hatta böyle bir konuda baroların ve TBB'nin toplumun diğer kesimlerine olumlu rol model olmak gibi bir yükümlülüğü de bulunmaktadır" dedi.
"İstifaya davet etmenin mantığı yok"
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ve beraberindeki heyetin geçen hafta Rize'de yaptıkları siyasi parti ziyaretleri ve bu ziyaretlerde tüm ülkeye verdikleri mesajın bu yükümlülüğün yerine getirilmesinin anlamlı bir örneği olduğu halde kendilerini tebrik etmek yerine, tam tersine Feyzioğlu'nu bu yüzden eleştirmenin ve istifaya davet etmenin mantığını anlayabilmenin mümkün olmadığını aktaran Gürbüz, "Yukarıda sözünü ettiğimiz istifaya davet eylemi, TBB Başkanı'na, ev sahibi Rize Barosuna ve bu etkinlikte hazır bulunan baro başkanlarımız ile diğer meslektaşlarımıza karşı yapılmış bir haksızlıktır. TBB Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ile beraberindeki baro başkanlarımızın Rize'de sergilediği tavır, toplumsal esenlik ve barış için doğru ve isabetlidir" diye konuştu. - SAMSUN