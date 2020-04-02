Samsun Barosundan sağlık çalışanlarının

Samsun Barosu, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele esnasında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının şehit, malul kalanların ise gazi statüsünde sayılması yönündeki yasal düzenleme talebini içeren dilekçe gönderdi.

Baro Başkanı Kerami Gürbüz, yaptığı yazılı açıklamada, terör eylemleri nedeniyle görevleri esnasında veya görevlerinden dolayı hayatını kaybeden yargı mensupları, asker, polis, kamu görevlileri ile son olarak 15 Temmuz hain darbe girişimine canları pahasına karşı koyanların mevzuat gereği "şehit", aynı kapsamda görev yaparken ya da mücadele ederken malul kalanların ise "gazi" olarak nitelendirildiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi seviyesinde bir hastalık olarak kabul edilen Kovid-19 için verilen mücadelenin ilk saflarında sağlık çalışanlarının yer aldığını vurgulayan Gürbüz, şunları kaydetti:

"Bu salgına karşı vatandaşı koruyan, hastaları iyileştirmeye çalışan, gece gündüz demeden her türlü fedakarlığı yerine getirip görevden kaçınmayan sağlık çalışanlarının da vatanı, vatandaşı müdafaa ettiği görmezden gelinemez. Bu kapsamda görevini ifa ederken hayatını kaybedenler olduğu gibi, ciddi sayıda sağlık çalışanının Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bir gerçektir. Bu nedenle gerek moral, motivasyon, gerekse devletimizin desteğini göstermek bakımından Kovid-19 ile mücadele kapsamında hayatlarını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının 'görev şehidi', mücadele kapsamında malul kalacak sağlık çalışanlarının da 'gazi' statüsünde kabul edilmeleri için yasal düzenleme yapılmasını talep ediyoruz."