(SAMSUN)Başkan Demirtaş : "19 Mayıs 1919 kurtuluşa giden yolun ilk adımıdır"

SAMSUN - İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş yaptığı açıklama ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Başkan Demirtaş; "19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna gidilen meşakkatli ve kutlu yolun başlangıcının, İlk adımdır" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda, aziz milletin tüm yokluk ve yoksulluklara rağmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Samsun'a çıkışıyla başlayıp, Cumhuriyetin kurulmasıyla neticelenen bağımsızlık mücadelesinin, millet ve ülke için, gelecek adına atılan tarihi bir adımın adı olduğunu söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlk adımı oluşturan ve yüce milletin bağımsızlığı için kurtuluş meşalesini ateşlediği tarihin 101.yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz.19 Mayıs 1919, aynı zamanda Samsun'da yakılan kurtuluş meşalesini, bağımsız yaşama kararlığını tüm dünyaya haykırdığı gündür. Türk Ulusunun uyandığı, emperyalizme başkaldırdığı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya istiklal, ya ölüm' diyerek ulus egemenliğine dayanan, tam bağımsız bir devlet kurma kararının yaşama geçirildiği gündür. Samsun'dan başlayan ve tüm yurda yayılan milli birlik ve beraberlik şuuru, kurtuluşa ulaşmamızın ana unsurudur.19 Mayıs vatanın yazgısını değiştiren, yarınlarını aydınlatan, çağdaş, uygar bir yaşama yönlendiren ve bağımsızlığını sağlayan gündür. Bu anlamlı günün, aynı zamanda Gençlik ve Spor Bayramı olarak kabul edilmesi, gençlerimize duyulan güvenin ve onlara verilen büyük sorumluluğun da göstergesidir. Şüphesiz, milletleri güçlü ve ayakta tutan en önemli unsurlardan birisi gelişmenin gücü ve geleceğin mimarları kabul edilen genç nesiller olmuştu" diye konuştu.

"İstiklal Şehitlerini, gazilerini, isimsiz kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum"

Korona virüs nedeniyle Gençlik ve Spor Bayramını bir arada kutlayamadıklarını belirten Demirtaş, "Bu yıl, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı devlet olarak alınan önlemler dolayısıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını bir arada kutlayamıyor olmanın burukluğunu yaşasak da, inanıyoruz ki, bu günler geçecek ve bizler, sağlıklı ve mutlu günlerde yeniden bir araya gelerek, coşkuyla kutlayacağımız daha nice 19 Mayıslarda buluşacağız. Bu duygularla, bu anlamlı günü gençliğimize emanet ederek, Anadolu topraklarını yeniden Anadolu yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Savaşımızın şehit ve gazileri ile isimsiz kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyor, sevgili gençlerimizin ve Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" şeklinde konuştu.