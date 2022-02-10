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Samsun Basketbol İhtisas Spor Kulübü, deplasman gideri için destek bekliyor - Son Dakika

Samsun Basketbol İhtisas Spor Kulübü, deplasman gideri için destek bekliyor

10.02.2022 16:59
Samsun Basketbol İhtisas Spor Kulübü, deplasman gideri için destek bekliyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Samsun Basketbol İhtisas Spor Kulübü, deplasman gideri için maddi destek bekliyor.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Samsun Basketbol İhtisas Spor Kulübü, deplasman gideri için maddi destek bekliyor.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 19 Şubat Cumartesi günü Manisa'da oynayacakları Turgutlu Belediyespor maçı için deplasman giderlerini karşılayacak maddi imkanlarının bulunmadığı belirtildi.

Deplasman gideri için 10 bin liraya ihtiyaç duyulduğu aktarılan açıklamada, "Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde temsil eden kadın basketbol takımımızın deplasman için yolcu otobüsü bileti ile seyahat ve konaklaması için 10 bin liraya ihtiyacı vardır. Sponsor desteği olmak isteyen bürokrat ve iş insanlarına duyurulur. 'Kadına şiddete hayır' diyenler, bakınız Samsun'da yaşayan 13 genç kız çocuğu deplasmana gidemiyor, kalacak yer bulamıyor." ifadesini kullandı.

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Kadınlar Basketbol Ligi, basketbol, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun Basketbol İhtisas Spor Kulübü, deplasman gideri için destek bekliyor - Son Dakika


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