Samsun Belediyesi: Şehitlerimizin anne ve babaları için mezar yeri ücretsizdir - Son Dakika

SAMSUN Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Derecik Mezarlığı'nın ücretsiz olduğu herkesçe bilinmesine rağmen konuyu çarpıtmak suretiyle haber yapmak, aziz şehitlerimizin ailelerini, eli öpülesi anne ve babalarını da kendi emellerine alet etme ve bu şekilde algı oluşturma gayretinden başka bir şey değildir" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden 'Şehit yakınına 20 bin liraya mezar yeri satıldı' iddiaları üzerine yazılı açıklama yapıldı. Şehit ailelerine mezar yerinin ücretsiz olduğunun belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

"18 Nisan 1992 tarihinde Iğdır- Doğubayazıt'ta şehit olan İlhan Hamlı'nın ailesi, şehidimizin vefat eden babası için Asri Mezarlığı'ndan yer talep etmiştir. Şehit anne ve babası için geçerli olan 'ücretsiz mezar yeri meclis kararı'nın Derecik Mezarlığı için geçerli olduğu Mezarlıklar Müdürlüğü personeli tarafından aileye iletilmiştir. Aile yetkilileri bu husustan haberdar olduklarını ifade etmiş, ücret mukabilinde Asri Mezarlıktan şehidimizin anne ve babası için mezar yeri satın almıştır."Bu konudaki meclis kararının bütün partilerin oy birliği ile alındığı ifade edilen açıklamaya şu şekilde devam edildi: "Büyükşehir Belediyemizin 2001 yılında yayınlanan Mezarlıklar Yönetmenliğinde 'Asker, gazi, polis ve kamu personellerinden görevi başında öldürülenlerin cenazeleri ücretsiz olarak defnedilir' ifadesine yer verilmiştir. 11 Mayıs 2007 tarihinde tüm partilerin oy birliği ile alınan meclis kararıyla gazi eşleri de ücretsiz defin kapsamına dahil edilmiştir. 14 Şubat 2018 tarihindeki Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde de gazi ve eşinin vefatı halinde Derecik Mezarlığı'ndan ücretsiz mezar yeri verileceği karar altına alınmıştır. 18 Haziran 2018 tarihli meclis toplantısında ise yine tüm partilerin oy birliği ile bu karar genişletilmek sureti ile şehitlerin anne veya babasının da vefatı halinde Derecik Mezarlığı'nda definin ücretsiz yapılacağına karar verilmiştir. Meclis kararlarından da anlaşıldığı üzere bu uygulama Büyükşehir Belediyesi yönetiminin yetkisi ve tasarrufu dışındadır. Bu, Büyükşehir Belediyesi yönetiminin değil, Büyükşehir Belediyesi Meclisinin kararıdır. Ancak bu durum kamuoyuna farklı yansıtılmıştır."BELEDİYE BAŞKANI: KONU ÇARPITILDI

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Derecik Mezarlığı'nın ücretsiz olduğu herkesçe bilinmesine rağmen konuyu çarpıtmak suretiyle haber yapmak, aziz şehitlerimizin ailelerini, eli öpülesi anne ve babalarını da kendi emellerine alet etme ve bu şekilde algı oluşturma gayretinden başka bir şey değildir. Aynı zamanda kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizin hatırasına da saygısızlıktır. Bu durum, kişisel ihtirasları için her değeri kullanabilen çevrelerin geldiği son noktanın göstergesidir. Bu tür emeller peşinde koşanları şiddetle kınıyor, kendileri ve kurumları hakkında yasal işlem başlattığımızın bilinmesini istiyorum" dedi.