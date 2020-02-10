Samsun beyaza büründü - Son Dakika
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Samsun beyaza büründü

6 saat önce

Samsun'da etkili olan kar yağışının ardından tarihi ve turistik alanlar ayrı bir güzelliğe büründü.

Samsun beyaza büründü, System.String[]

Samsun'da etkili olan kar yağışının ardından tarihi ve turistik alanlar ayrı bir güzelliğe büründü.

Kentte üç gündür etkili olan yoğun kar yağışının ardından Amazon Adası ve Kurtuluş Yolu havadan görüntülendi.

Batıpark sahilinde Amazon Adası içinde yer alan dev aslan heykellerinin havadan görüntüsü farklı bir ihtişam sundu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için geldiği Samsun'dan Havza'ya giderken kullandığı ve Büyükşehir Belediyesinin açık hava müzesi haline getirdiği Kurtuluş Yolu'nda kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti.

Tarihe tanıklık eden yol, beyaz örtüsüyle görüntülendi.

Amazon, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:10 Kaynak: AA
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