Samsun BİLSEM'den 5 dakikada bir maske - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun BİLSEM'den 5 dakikada bir maske - Son Dakika

Samsun BİLSEM'den 5 dakikada bir maske

6 saat önce

- Samsun BİLSEM'den 5 dakikada bir maske Samsun BİLSEM 3 boyutlu yazıcı ile koruyucu siperlik üretiyor Sağlık çalışanları için 3 boyutlu yazıcılar ve iş gücü ile yüz koruyucu siper maske üretimine başlayan Samsun Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), kendi geliştirdiği tasarım ve modellerle günlük...

- Samsun BİLSEM'den 5 dakikada bir maske

Samsun BİLSEM 3 boyutlu yazıcı ile koruyucu siperlik üretiyor

SAMSUN - Sağlık çalışanları için 3 boyutlu yazıcılar ve iş gücü ile yüz koruyucu siper maske üretimine başlayan Samsun Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), kendi geliştirdiği tasarım ve modellerle günlük 200 üretim hedefliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın korona virüsü önlemlerine katkı amacıyla temizlik ürünleri ve maske üretimiyle ilgili yaptığı çalışması üzerine meslek liseleriyle beraber Bilim ve Sanat Merkezleri de de üretim sürecine dahil oldu. Samsun Bilim Sanat Merkezi de bu süreçte gönüllü öğretmenleriyle beraber 3 boyutlu yazıcı ve iş gücü ile koruyucu siper maske üreterek talep eden olan sağlık çalışanları ve kurumlara bu ürünleri ücretsiz sağlıyor.

Burada ilk aşamada 3 boyutlu yazıcıda hazır modelleri kullanan öğretmenler daha sonra hızı artırabilmek için kendi geliştirdikleri bir koruyucu siper maske modeli ile toplu şekilde üretime yapmaya başlamış. 3 boyutlu yazıcıların yanında el becerisi ve iş gücü ile üretilebilen bir maske modeli de geliştiren öğretmenler 5 dakikada bir maske üretebiliyor. Samsun Bilim ve Sanat Merkezi'nde 3 boyutlu yazıcılar ve iş gücü ile günlük 200 yüz koruyucu siperlik üretilmesi hedefleniyor.

Samsun BİLSEM Müdürü Civan Çelik, "Korona vakaları başladığından itibaren özellikle siperlik maske ihtiyacı artmış durumda. Bunlar özellikle hastanelerdeki sağlık personelinin göz koruması ve direkt muhatabı olduğunuz kişinin nefesini almamak için bu koruyucu maskeler kullanılıyor. Bakanlığımızın da toplu halde bir çalışmasıyla Türkiye'deki tüm Bilim Sanat Merkezleri şu anda maske üretiyor. 3 boyutlu yazıcıda üretiyoruz bunları. Yazıcı haricinde de 5 dakikada bir maske üretecek bir altyapı kurduk. Şu anda Samsun'da aile hekimlerinden, üniversiteden, hastanelerden ve kamu bankalarında sürekli gelen bir talep var. Biz bunu ücretsiz olarak veriyoruz. Bu süreçte bize velilerimiz ve çeşitli iş adamlarımız da destek oluyor. Bizde elimizden geldiğince bu ortamda sağlık çalışanlarımıza destek olacağız" dedi.

Üretime katılan gönüllülerden Samsun BİLSEM Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Abdullah Kerim Maral, "Elimizde imkanlarımız doğrultusunda olan 3 boyutlu yazıcıları kullanıyoruz. Bu yazıcılarla bizler daha önceden de üretilmiş denenmiş bazı modellerin 'stl' dosyalarını alarak sıhhi bir flament olan 'pla'yı kullanarak bu tür modeller ürettik. Bunları bir yazıcı yaklaşık 3 saatte üretiyordu. Daha sonra daha pratik daha hızlı üretim için katmanlı yazıcılarda hızı artırabilmek için kendimiz bir model geliştirdik. Bu modelde üst üste çoklu üretim yaparak zamandan kazanıyoruz. Daha sonra da sadece yazıcılara bağımlı kalmayalım iş gücümüzü de kullanalım diye düşündük. Kendi tasarımımız olan başka bir model daha geliştirdik. Bu modelle de tamamen elle yapılan daha hafif ve rahat bir kullanım sağladık. Ön tarafında asetat kağıdı şeffaf ve koruma sağlayan açılır kapanır bir düzeni mevcut. Elle kesip yapıyoruz. Sünger lastik bant ve zımba ekliyoruz. Bunların üretiminde yazıcıya bağımlı olmadığımız için günde 100 -150 tane üretebiliyoruz. Diğer okullardan da üçüncü dördüncü 3 boyutlu yazıcılar gelecek. Bu şekilde yazıcılarla günlük 100 tane üretebileceğiz. İki yöntemle de günlük yaklaşık 200 üretime ulaşacağız" diye konuştu.

Samsun BİLSEM'den 5 dakikada bir maske

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:53 Kaynak: İHA

Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak Eski bakan Çulhaoğlu ve eşi koronavirüse yakalandı Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak
Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü         
20:01
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı         
19:55
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz         
19:27
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti         
19:19
Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti         
19:12
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerine kolaylık sağladı Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerine kolaylık sağladı         
19:11
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim         
19:10
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi         
19:04
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi         
18:59
Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil         
18:51
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu         
18:07
Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım         
18:02
Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak         
17:56
Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek         
17:50
Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir         
17:34
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif         
17:34
Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki         
17:27
Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor         
17:27
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi         
17:03
Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı         
17:01
Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir         
17:01
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu         
16:56
Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi         
16:49
Şeyma Subaşı: 17 gün sonra ilk kez dışarı çıktım arkadaşlar Şeyma Subaşı: 17 gün sonra ilk kez dışarı çıktım arkadaşlar         
16:45
UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da liglerin başlangıç tarihi hakkında görüşecek UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da liglerin başlangıç tarihi hakkında görüşecek         
16:44
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil         
16:38
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi         
16:33
Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi         
16:29
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı         
16:28
"Evde kal" çağrısı yapan Grealish, dışarı çıkıp trafik kazası yaptı!         
16:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2020 20:23:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun BİLSEM'den 5 dakikada bir maske - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]