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Samsun Bölge Bilirkişiler Derneği'nin faaliyetleri

55 dakika önce

Samsun Bölge Bilirkişiler Derneği Başkanı Sedat Urkaya, 19 Eylül Gazeteciler Derneğini ziyaret etti.

Samsun Bölge Bilirkişiler Derneği'nin faaliyetleri, System.String[]

Samsun Bölge Bilirkişiler Derneği Başkanı Sedat Urkaya, 19 Eylül Gazeteciler Derneğini ziyaret etti.

Urkaya, yönetim kurulu üyeleriyle gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı konuşmada, 2018 yılında kurulan derneğin, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Tokat, Amasya, Sinop ve Çorum illerine hitap ettiklerini söyledi.

Hakimlerin dava konusundaki teknik alanlarla ilgili yorum yapabilmesi ve davayı karara bağlarken ihtiyacı olduğu teknik bilgiyle hukuku birleştirdiği süreçte bilirkişilerin önemli rol oynadığını anlatan Urkaya, Şimdi bilirkişi olabilmek için yasalar, yönetmelikle 6754 sayılı kanunla sabitleştirildi. Bunun yönetmelikleri yayınlandı. Samsun Bölge Adliyesi için kurulan 7 taneydi, şimdi 11 bölgeye hitap ediyor. Biz de bilirkişi arkadaşlarımızın nitelikli ve nicelikli olabilmesi, sosyal ve kültürel etkinliklerin çoğaltılabilmesi için biz bir öncülük yaptık. Türkiye'de 4 bilirkişi derneği daha var." diye konuştu.

Derneğe üye alanında uzmanlaşmış 3 bin 46 kişi olduğunu belirten Urkaya, Ordu'da da yapılanmak için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Derneğin yönetim kurulu üyesi Fatih Kankurdan ise derneğin internet sitesinden online üye olunabileceğini belirterek, bilirkişilerin görevlerine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

19 Eylül Gazeteciler Derneği Başkanı Erdoğan Erişen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Giresun, Samsun, Eylül, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:52 Kaynak: AA
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