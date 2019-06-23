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SAMSUN Boşanma aşamasındaki eşini minibüste bıçakla ağır yaraladı

16 dakika önce

Boşanma aşamasındaki eşini minibüste bıçakla ağır yaraladıSamsun'da Kerim S. (56), boşanma aşamasındaki eşi Emine S.?yi (29) bindiği minibüste 3 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Boşanma aşamasındaki eşini minibüste bıçakla ağır yaraladı
Samsun'da Kerim S. (56), boşanma aşamasındaki eşi Emine S.?yi (29) bindiği minibüste 3 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.
Olay, saat 15.30 sıralarında, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Emine S., yaklaşık 2 yıldır eşinden ayrı yaşadığı evden çıkarak dolmuş minibüsüne bindi. Takip ettiği eşinin peşinden dolmuşa binen Kerim S., iddiaay göre belinden çıkardığı bıçakla eşini sol göğüs, karın ve kalçasından yaraladı. Ağır yaralanan kadın, dolmuş şoförü A.M. tarafından Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Durumunun ağır olduğu öğrenilen kadın, ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Kerim S., kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize polis ekiplerince, gözaltına alındı.
İşlemleri için emniyete götürülen, sağır ve dilsiz olduğu öğrenilen Kerim S.?nin, 12 suçtan kaydı bulunduğu ve bıçakladığı eşi hakkında ise mahkemece uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.
SAMSUN Boşanma aşamasındaki eşini minibüste bıçakla ağır yaraladı
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:42 Kaynak: DHA
İlkadım, Samsun, Güncel
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