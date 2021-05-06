Samsun ile kardeş şehri Bosna Hersek'in Brçko kentleri arasındaki ilişkiler geliştirilecek - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile Bosna Hersek'in Brçko Belediye Başkanı Esed Kadric'in katılımıyla, "Kardeş Şehirler Arasında Diyalog ve İşbirliği" toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç'in de yer aldığı çevrim içi toplantıda bilgi ve deneyim paylaşımı, kısa, orta ve uzun vadede yapılabilecek ekonomik, kültürel ve bilimsel iş birlikleri görüşüldü.

Toplantıdaki konuşmasına yer verilen Demir, belediyelerin uluslararası platformlarda etkin rol almasını desteklemek amacıyla kardeş şehir ilişkilerinin kurulması ve geliştirilmesine önem verdiklerini vurguladı.

İki kardeş şehir arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, iş birliği yapılması, ortak faaliyetler ve hizmetler gerçekleştirilmesi için çalışma yapacaklarını anlatan Demir, "Bir yılı aşkın süredir pandemi ile mücadele ediyoruz. Samsun, bu süreçte vakaların yüksek olduğu bir dönem yaşadı. Bölgenin merkezi ve kavşak noktası olması sebebiyle vakalarda artış görüldü. Şu anda tam kapanma dönemindeyiz. Alınan tedbirlerle vaka sayısı düşüşünde Türkiye'de önde olan şehirlerdeniz. Kapanma ile alınan tedbirlerle tekrar normal bir sürece gireceğimizi umut ediyorum." ifadesini kullandı.

Samsun'un Kovid-19 aşısı konusunda Türkiye ile paralel düzeyde iyi konumda olduğunu aktaran Demir şunları kaydetti:

"Samsun 1 milyon 350 bin nüfusa sahip, Karadeniz'in tam merkezinde. Göç alan, nüfus çeken konumu itibarıyla belediyecilik faaliyetlerinin çok ciddi planlanması ve yürütülmesi gereken bir şehir. Samsun, Türkiye'nin iki önemli nehrine sahip verimli toprakları bulunan bir şehir. Dolayısıyla tarımsal üretimde de önemli bir merkez. Sağlık sektörü, imalat sanayi, lojistik, eğitim ve turizm sektörlerinde çok ciddi potansiyele sahibiz. Hemen hemen her alanda gelişme dinamikleri olan ve bunların çok iyi koordinasyonunun sağlanması gereken bir şehir. Biz de bu konuda gayret içindeyiz."

Kadric ise Samsun ve Brçko'nun 2011 yılında imzalanan protokolle kardeş şehir olduğunu anımsatarak şöyle konuştu:

"6 ay önce başkanlık görevine seçildim. Kentimizin yüzde 42,36'sı Boşnak, yüzde 34,58'i Sırp, yüzde 20,66'sı Hırvatlardan oluşuyor. Bosna Hersek'in kuzeyinde yer alıyoruz. Hırvatistan sınırında, Sava Nehri üzerinde bulunuyoruz. Bir limana sahip kentimizde bir iktisat fakültesi ve önemli tiyatro festivaline de ev sahipliği yapıyoruz. Uzun süre aramızdaki ilişkinin kopmuş olmasından üzüntü duyuyorum. Bundan sonra böyle durumun olmayacağını ifade etmek istiyorum. Samsun ile yapılacak iş birliğini önemsiyorum."